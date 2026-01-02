Stambolli e nis kështu 2026-ën: në këmbë për Palestinën!

Pamje: si u mbush Ura e Gallatës me gjysmë milioni njerëz kundër një gjenocidi
Rreth 520,000 njerëz u mblodhën herët të enjten, ditën e Vitit të Ri, në Urën e Gallatës në Stamboll për një marshim masiv në mbështetje të Palestinës, të organizuar nën kujdesin e Aleancës për Njerëzimin dhe Platformës së Vullnetit Kombëtar.
Duke shënuar mëngjesin e hershëm të ditës së parë të vitit, demonstruesit u mblodhën me pjesëmarrjen e rreth 400 organizatave të shoqërisë civile, të udhëhequra nga Fondacioni Rinor Turk (TUGVA), nën sloganin “Nuk do të fshihemi, nuk do të heshtim, nuk do ta harrojmë Palestinën”, duke kërkuar fundin e gjenocidit në Palestinë.
Përpara ngjarjes, qytetarët u mblodhën para lutjeve të mëngjesit në disa xhami të mëdha në të gjithë Stambollin, duke përfshirë Shën Sofinë e Madhe, Sultanahmetin, Fatihun, Sulejmanijen dhe Xhaminë e Re Eminonu. Pavarësisht motit të ftohtë, pjesëmarrja ishte e lartë. Pas lutjeve të mëngjesit, demonstruesit ecën drejt Urës së Gallatës, të shoqëruar nga disa ministra, zyrtarë të lartë dhe personalitete të listuara në protokollin zyrtar.
Duke folur në një konferencë për shtyp, Bilal Erdogan, Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Fondacionit Ilim Yayma dhe anëtar i Bordit të Lartë Këshillimor të TUGVA-s, tha se “më shumë se 70,000 civilë dhe të paktën 20,000 fëmijë janë vrarë në gjenocidin në Gaza që nga tetori i vitit 2023″: “Falënderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë, të gjithë ata që ngritën duart në lutje dhe të gjithë ata që mbështetën këto lutje.”
Duke iu drejtuar turmës, Presidenti i TUGVA-s, Ibrahim Besinci, tha: “Ky është një komb i nderuar që qëndron i ngritur kundër këtij gjenocidi. Këtu janë lutjet e të shtypurve dhe trashëgimia e martirëve tanë.” Duke e përshkruar Urën e Galatës si një “tribunë të ndërgjegjes”, Besinci tha se ajo ishte shndërruar në një platformë morale për njerëz nga qytete, gjuhë dhe klasa shoqërore të ndryshme. /tesheshi