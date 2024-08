‘Steel Dome’, projekti që do të mbrojë hapësirën ajrore të Turqisë

Turqia ka zbuluar një iniciativë moderne të mbrojtjes ajrore që premton të forcojë aftësinë për të mbrojtur hapësirën e saj ajrore kombëtare.

Projekti i quajtur Steel Dome do të integrojë sistemet ekzistuese të mbrojtjes ajrore në një rrjet koheziv dhe të avancuar, tha Haluk Gorgun, Sekretari i Industrive Turke të Mbrojtjes.

Projekti vendas do të sigurojë që sistemet e mbrojtjes ajrore me shtresa, sensorët dhe armët e Turqisë të jenë të ndërlidhura pa probleme. Kjo do të rrisë aftësinë e Turqisë për t’iu përgjigjur kërcënimeve të mundshme ajrore me shpejtësi dhe saktësi të paparë, thonë zyrtarët.

Falë integrimit të avancuar të mbështetur nga inteligjenca artificiale, projekti do t’u sigurojë qendrave operacionale dhe vendimmarrësve ndërgjegjësimin e situatës në kohë reale.

The Steel Dome është një përpjekje bashkëpunuese që përfshin disa nga organizatat kryesore të mbrojtjes së Turqisë.

Përpjekje bashkëpunuese

Gjigantët e mbrojtjes ASELSAN, ROKETSAN, TUBITAK dhe Korporata e Industrisë Mekanike dhe Kimike janë të vendosur të luajnë role vendimtare në zhvillimin e këtij sistemi ambicioz.

Çdo organizatë do të kontribuojë me ekspertizën dhe aftësinë e saj teknologjike për të siguruar realizimin e suksesshëm të Kupolës së çelikut.

Gorgun shprehu shpresën e tij se projekti i kupolës së çelikut do të jetë shumë i dobishëm për Türkiyen, duke rritur sigurinë e saj kombëtare dhe pozitën teknologjike.

Ai theksoi rëndësinë e kësaj nisme në forcimin e infrastrukturës mbrojtëse të vendit dhe sigurimin që hapësira ajrore të mbetet e mbrojtur nga kërcënimet në zhvillim.