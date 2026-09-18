Stellantis prezanton BOW, furgoni autonom që duket si një kuti mbi rrota

Stellantis ka prezantuar një koncept të pazakontë për të ardhmen e transportit urban: një furgon tërësisht elektrik dhe pa drejtues, pa xham të përparmë, pa panel instrumentesh dhe madje pa ulëse për njerëzit.
I quajtur BOW – “Box On Wheels” (Kuti mbi Rrota) – mjeti është projektuar për të transportuar paketa në qytete pa pasur nevojë për një person pas timonit.
Koncepti u prezantua nga Stellantis Pro One në panairin ndërkombëtar të transportit IAA Transportation në Hannover të Gjermanisë dhe është zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë UQI Robotics.
Megjithatë, Stellantis thekson se BOW është aktualisht vetëm një koncept eksperimental dhe jo një automjet që mund të blihet. Testet e para të validimit pritet të nisin në Evropë, ndërsa kompania nuk ka dhënë ende ndonjë afat për prodhimin në seri.
Nëse hiqen kabina, xhami i përparmë dhe paneli i instrumenteve, BOW mbetet praktikisht një kontejner ngarkese mbi rrota, i pajisur me bateri dhe sistem lëvizjeje.
Kjo është pikërisht ideja pas konceptit: në vend që një furgon tradicional të projektohet fillimisht për drejtuesin dhe më pas të përshtatet për transportin e mallrave, BOW është ndërtuar duke vendosur ngarkesën në qendër të konceptit.
Stellantis thotë se BOW synon të eksplorojë se si mund të funksionojë logjistika autonome në qytete, zona me emetime të ulëta dhe hapësira të kontrolluara, si fabrikat, spitalet dhe aeroportet.
Këto ambiente janë veçanërisht të rëndësishme për zhvillimin e teknologjisë autonome, pasi paraqesin më pak rreziqe dhe variabla sesa rrugët e hapura urbane.
Një fabrikë apo pistë aeroporti është shumë më e parashikueshme për një sistem autonom sesa një qendër qyteti me çiklistë, automjete të parkuara, kamionë dhe këmbësorë.
Për momentin, kompania ka qenë jashtëzakonisht e rezervuar sa i përket specifikave teknike të BOW.
Nuk janë bërë të ditura kapaciteti i baterisë, autonomia, kapaciteti i ngarkesës, fuqia e motorit, pajisjet e sensorëve apo niveli i saktë i autonomisë.
Mungesa e këtyre të dhënave është e pazakontë edhe për një automjet konceptual, por tregon se BOW është ende në një fazë të hershme zhvillimi.
BOW u prezantua në të njëjtën skenë ku Stellantis Pro One zbuloi edhe Pro One NEXT, një sistem operativ për menaxhimin e flotave dhe rritjen e kohës së funksionimit të automjeteve, së bashku me një furgon të ri komercial.
Kjo e vendos BOW në një kontekst më të gjerë. Koncepti nuk duket thjesht si një eksperiment për një furgon pa drejtues, por si pjesë e një ekosistemi më të gjerë ku Stellantis synon të ndërthurë automjetet autonome, të dhënat e lidhura, financimin, sigurimet dhe rrjetin e distributorëve, me synimin për të mbajtur flotat në funksion me sa më pak ndërprerje.
Në këtë projekt, Stellantis sjell eksperiencën në inxhinierinë dhe prodhimin e automjeteve, ndërsa UQI Robotics kontribuon me teknologjinë dhe ekspertizën në autonomi dhe robotikë.
Bashkëpunimi tregon gjithashtu se zhvillimi i automjeteve pa drejtues kërkon një kombinim të industrisë tradicionale të automjeteve me kompanitë e specializuara në robotikë dhe inteligjencë autonome.
Për operatorët e flotave, megjithatë, BOW mbetet ende një projekt në fazë të hershme. Testet reale në Evropë do të jenë vendimtare për të parë nëse kjo “kuti mbi rrota” do të mbetet një demonstrim teknologjik apo do të shndërrohet në një mjet që mund të përdoret rregullisht për shpërndarjen e pakove.
Për momentin, Stellantis nuk ka dhënë një datë për prodhimin apo daljen e BOW në treg.