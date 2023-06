Stoltenberg: Situata në Kosovë demonstron rëndësinë e bashkëpunimit NATO – BE

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka thënë se situata në Kosovë, dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian.

Ka thënë se u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për shtensionim të situatës.

“Situata në Kosovë demonstron rëndësinë e bashkëpunimit NATO – BE. NATO përkrah fuqishëm angazhimin e BE-së për angazhimet dialogu, me prezencën tonë në terren me KFOR-in. Kemi rritur prezencën dhe u kemi bërë thirrje palëve të shtensionojnë situatën, të frenohen nga veprimet që mund të rrisin tensionet”, ka thënë ai duke shtuar se duhet angazhuar me mirëbesim në dialogun mes dy vendeve.