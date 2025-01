Stresi gjatë shtatzënisë lidhet me rritjen e epilepsisë së hershme tek fëmijët

Studiuesit e Universitetit Tottori në Japoni e kanë lidhur shqetësimin psikologjik të nënës gjatë shtatzënisë me një rrezik të shtuar të epilepsisë tek fëmijët.

Epilepsia prek 65 milionë njerëz në mbarë botën dhe është një nga çrregullimet neurologjike më të përhapura. Individët me epilepsi shpesh përballen me diskriminim dhe stigmë sociale, duke duruar stresin nga të jetuarit me një sëmundje kronike dhe të paparashikueshme.

Fillimi i hershëm i epilepsisë para moshës tre vjeçare shoqërohet me shkallë të lartë të rezistencës ndaj ilaçeve dhe vonesa në zhvillim.

Studimet e mëparshme kanë identifikuar faktorë të mundshëm si shkëputja e placentës, eklampsia, infeksioni gjatë shtatzënisë, pesha e ulët në lindje dhe qumështi artificial si faktorë rreziku për epilepsinë e hershme të fëmijërisë, shkruan MedicalXpress.

Në një artikull kërkimor, “Ndikimi i shqetësimit psikologjik prenatal të nënës në zhvillimin e epilepsisë tek pasardhësit: Studimi i Mjedisit dhe Fëmijëve në Japoni”, botuar në PLOS ONE, studiuesit përdorën një grup të dhënash të marrë nga Studimi i Mjedisit dhe Fëmijëve në Japoni, një lindje mbarëkombëtare, grup që përfshin afro 100,000 pjesëmarrës, për të vlerësuar lidhjen midis rezultateve të Shkallës së Distresit Psikologjik të Kessler (K6) me gjashtë pika të nënave dhe epilepsisë tek fëmijët 1 deri në 3 vjeç.

Të dhënat e vetë-raportuara për 97,484 fëmijë u analizuan në mënyrë retrospektive për lidhjet midis rezultateve të stresit të nënave në pritje dhe rezultateve të epilepsisë tek fëmijët e tyre.

Distresi psikologjik i nënës u vlerësua duke përdorur shkallën me gjashtë pika të shqetësimit psikologjik Kessler (K6), e administruar dy herë gjatë shtatzënisë: një herë në gjysmën e parë (mesatarja 15.1 javë) dhe përsëri në gjysmën e dytë (mesatarja 27.4 javë).

Pjesëmarrësit u kategorizuan në gjashtë grupe bazuar në rezultatet K6, të klasifikuar si shqetësim i ulët (4 ose më pak) ose i moderuar (5 ose 6) në çdo moment.

Fëmijët e diagnostikuar me epilepsi në moshat 1, 2 dhe 3 ishin përkatësisht 89 (0.1%), 129 (0.2%) dhe 149 (0.2%). Gjetjet treguan se një rezultat K6 i nënës prej 5 ose më i lartë në të dyja pikat kohore u shoqërua me 70% raporte më të larta të diagnostikimit të epilepsisë tek fëmijët e moshës 1 deri në 3 vjeç.

Analiza me shumë variacione konfirmoi këtë lidhje, edhe pas përshtatjes për faktorët e mundshëm konfuzë si pesha e ulët e lindjes dhe anomalitë kromozomale.

Studimi arrin në përfundimin se “…duhen rregullime mjedisore për të nxitur relaksimin tek gratë shtatzëna”, gjë që ka një kuptim të jashtëzakonshëm, megjithëse ato vazhdojnë “…për të parandaluar zhvillimin e epilepsisë tek pasardhësit e tyre”, gjë që mund të jetë pak më shumë nga sa na thotë studimi.

Rritja prej 70% është e rëndësishme, megjithëse edhe me stres të lartë të nënës, epilepsia mbetet një gjendje jashtëzakonisht e rrallë dhe faktorë të tjerë dukeshin më të spikatur në analizat e studimit.

Pesha e ulët në lindje u shoqërua me 180% rritje të rrezikut deri në moshën 1 vjeç, futja në qumësht artificial në muajin e parë tregoi një rrezik 203% në rritje deri në moshën 2 vjeç dhe të paturit e ndonjë anomalie kromozome e rriti rrezikun me 2100% në moshën 1, 1567%. në moshën 2 vjeç dhe 1000% në moshën 3 vjeç.