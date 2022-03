Strudel pa gjalpë e sheqer për të mos u ndier në ‘faj’

Përbërësit:

160 g miell

1 vezë

2 lugë vaj ulliri

3-4 luge uje ( sa te kemi nje brume te butë)

një majë thike kripë e sheqer

Mbushja:

2 mollë mesatare

2-3 grushta rrush i thatë

1-2 grushta arra të qeruara ne thërrime

1 luge e vogel gjalpe i tretur per ta lyer sipër.

2-3 luge afersisht galete( buke e thekur e grirë)

Pak kanelle sipas deshires

Pergatitja: ndezim furren ne 180 gradë C

Ne nje tas perziejme me pirun te gjithe perberesit sa te kemi nje brumë të butë dhe pasi ta punojmë pak me dore e mbulojme dhe e lëmë te pushoje nja 10 minuta.

Ndërkohë veme rrushin të hidratohet ne uje te vakët, qërojmë mollët dhe i presim ne copa te vogla e te holla dhe i sperkasim me kanelle,

Pas kësaj kohe hapim brumin si pete te holle 30×40 cm.

E vendosim te tava me leter furre, shperndajme galeten, mollët, rrushin të shtrydhur mirë me dore e të tharë me leter kuzhine dhe se fundi arrat.

E mbyllim strudelin ( shikon foton) e lyejmë me pak gjalpe me furçe dhe e pjekim per 40/45 min afersisht.

Kur ta nxjerrim e lyejme përsëri me furcë me pak gjalpë.