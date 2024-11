Një studim konfirmoi se gratë janë më të afta se burrat në kryerjen e punëve në zyre. Ky studim, sipas raportimeve, sugjeronte që gratë duhet të kenë një rol më të madh në punët publike. Dëshmitarët okularë, sipas të dhënave, e konfirmuan këtë zbulim. Megjithatë, pati kundërshtime nga disa punonjës meshkuj, të cilët nuk ishin të kënaqur me rezultatet e studimit. Nga ana tjetër, aktivistët që mbrojnë të drejtat e grave e mbështetën përfundimin e studimit, duke thënë se ka ardhur koha për të eliminuar dominimin e burrave në vendet e punës.

Por, ju lutem, mos u ngutni të merrni këtë për të vërtetë, sepse do t’ju shpjegoj më vonë se çfarë qëndron pas këtyre fjalëve.

Tani, i dashur lexues, lejoni që t’ju bëj disa pyetje lidhur me terma të përdorur në këtë histori.

Një studim shkencor konfirmoi: A e keni pyetur veten se ku është zhvilluar ky studim? Kush e ka kryer atë dhe kush janë ata që e mbështesin këtë studim? A e dini se kush janë ata që e mbështetën?

Shkencëtarët kanë vërtetuar: A e keni pyetur veten se cilët janë këta shkencëtarë? A e dini emrin e të paktën njërit prej tyre? Si i besoni rezultateve, kur nuk dini asgjë për ta?

Studimi u bë objekt i shumë kundërshtimeve: A e keni pyetur veten për ata që kundërshtuan këtë studim? Cili është ky grup, ku jetojnë ata dhe cilat janë bindjet e tyre? A kanë ndonjë arsye të fshehur për të kundërshtuar këtë studim?

Mediat raportuan: A e keni pyetur veten se kush janë mediat që raportuan për këtë studim? Cilat gazeta, kanale televizive, rrjete sociale? Kush i drejton dhe financohet këto media?

Dëshmitarët okularë konfirmuan: A e keni pyetur veten se kush janë këta dëshmitarë okularë? Si e dinë ata që ky studim është i vërtetë? Çfarë motivi kanë ata për të konfirmuar këtë histori?

Aktivistët mbështetën: A e keni pyetur veten se kush janë këta aktivistë? Pse ata janë angazhuar në këtë kauzë? Cilat janë arsyeja e tyre për të mbështetur studimin?

Tani, i dashur lexues, është koha t’ju tregoj një të vërtetë të thjeshtë. Studimi që kam përmendur nuk ka ekzistuar asnjëherë. Nuk ka as shkencëtarë që e kanë kryer, as dëshmitarë që e kanë konfirmuar, as media që e kanë raportuar. Të gjitha këto fjalë, që i cituam më lart, ishin të krijuara nga unë, për t’ju treguar se si mund të manipulohet mendimi publik. Të gjithë ata që “kanë konfirmuar” ose “kundërshtuar” ishin thjesht persona të shpikur. Edhe mediat që “e raportuan” ishin imagjinare. Kjo është një lojë që mund të bëhet lehtësisht për të krijuar një ndjenjë besimi dhe për të manipuluar masat.

Qëllimi i kësaj bisede është të ju bëj të kuptoni se shumë nga terma të tilla, si “studim shkencor”, “shkencëtarë të njohur”, “dëshmitarë okularë”, “media të besueshme” etj., përdoren shpesh për të krijuar një përshtypje se diçka është e vërtetë, pa pasur asnjë bazë të vërtetë. Këto terma janë si mjete për të bindur njerëzit se diçka është e vërtetë vetëm për shkak se është thënë nga “shkencëtarë” ose “media të mëdha”.

Unë nuk kam për qëllim të them se gratë janë më pak të afta se burrat, apo anasjelltas. Qëllimi im është që t’ju ndihmoj të mendoni për ato që lexoni, dhe të mos pranoni gjithçka si të vërtetë vetëm sepse dikush e ka thënë. Opinioni publik shpesh ndikohet nga fjalë dhe terma të tillë, të cilat mund të krijojnë besime dhe ide të gabuara. E rëndësishmja është që t’i vlerësoni vetë informacionet që merrni dhe t’i gjykoni ato me mendjen tuaj, jo vetëm me sytë tuaj.

Nëse një person nuk është vigjilent dhe nuk mendon kritikisht, mund të mbushet me besime të gabuara dhe ide të rreme, të cilat nuk kanë asnjë bazë të vërtetë.

Përfundimisht, unë jam i gatshëm të ndihmoj çdo person që dëshiron të realizojë idenë e tij në pak rreshta. Mund të kthej një opinion në një “studim shkencor”, të angazhoj “shkencëtarë” dhe të organizoj dëshmitarë okularë, për të mbështetur çdo tezë, edhe pse ajo mund të jetë e pavërtetë. Kjo është një lojë që mund ta luajmë lehtësisht, dhe gjithçka mund të duket si një studim shkencor i besueshëm.

Ed-Hem Sherkavi