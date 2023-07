Studim: Kjo pije është më e mira për hidratim dhe nuk është uji

Sigurisht, që mund të pini një gotë ujë, por H2O e thjeshtë nuk është pija më hidratuese, sipas një studimi nga Universiteti St. Andrews i Skocisë që krahasoi reagimet e hidratimit të disa pijeve të ndryshme.

Studiuesit zbuluan se ndërsa uji, natyral dhe i gazuar, bën një punë mjaft të mirë për të hidratuar shpejt trupin, pijet me pak sheqer, yndyrë ose proteina bëjnë një punë edhe më të mirë për të na mbajtur të hidratuar për më gjatë.

Arsyeja ka të bëjë me mënyrën se si trupi ynë reagon ndaj pijeve, sipas Ronald Maughan, një profesor në Shkollën e Mjekësisë të St. Andreës dhe autor i studimit. Një faktor është vëllimi i një pije të caktuar: Sa më shumë të pini, aq më shpejt pija zbrazet nga stomaku dhe përthithet në qarkullimin e gjakut, ku mund të hollojë lëngjet e trupit dhe t’ju hidratojë.

Qumështi është më hidratues se uji

Qumështi u zbulua të jetë edhe më hidratues se uji i thjeshtë sepse përmban sheqer laktozë, disa proteina dhe disa yndyra, të cilat të gjitha ndihmojnë në ngadalësimin e zbrazjes së lëngjeve nga stomaku dhe për të mbajtur hidratimin për një periudhë më të gjatë.

Qumështi gjithashtu ka natrium, i cili vepron si një sfungjer dhe mban ujin në trup dhe rezulton në më pak urinë të prodhuar.

E njëjta gjë mund të thuhet për solucionet e rehidrimit oral që përdoren për trajtimin e diarresë. Ato përmbajnë sasi të vogla sheqeri, si dhe natrium dhe kalium, të cilat gjithashtu mund të ndihmojnë në nxitjen e mbajtjes së ujit në trup.

Sheqeri në moderim

“Elektrolitet, si natriumi dhe kaliumi, kontribuojnë në hidratim më të mirë, ndërsa kaloritë në pije rezultojnë në zbrazjen më të ngadaltë të stomakut dhe rrjedhimisht lirimin më të ngadaltë të urinimit”, tha Melissa Majumdar, një dietologe dhe zëdhënëse e Akademisë së Ushqyerjes dhe Dietologjisë.

Por ja ku bëhet e ndërlikuar: pijet me sheqerna më të koncentruar, të tilla si lëngjet e frutave ose kola, nuk janë domosdoshmërisht aq hidratuese sa pijet me pak sheqer. Ata mund të kalojnë pak më shumë kohë në stomak dhe të zbrazen më ngadalë në krahasim me ujin e thjeshtë, por sapo këto pije hyjnë në zorrën e hollë, përqendrimi i lartë i sheqernave të tyre hollohet gjatë një procesi fiziologjik të quajtur osmozë. Ky proces në fakt “tërheq” ujin nga trupi në zorrën e hollë për të holluar sheqernat që përmbajnë këto pije. Dhe teknikisht, çdo gjë brenda zorrëve është jashtë trupit tuaj.

Lëngjet dhe soda jo vetëm që janë më pak hidratuese, por ofrojnë sheqerna dhe kalori shtesë që nuk do të na ngopin aq shumë sa ushqimet e ngurta, shpjegoi Majumdar. Nëse zgjedhja është midis sodës dhe ujit për hidratim, pini ujë. Në fund të fundit, veshkat dhe mëlçia tona varen nga uji për të hequr qafe toksinat në trupin tonë, dhe uji gjithashtu luan një rol kyç në ruajtjen e elasticitetit të lëkurës. Është hidratuesi më i lirë që do të gjeni.

Ndërsa qëndrimi i hidratuar është i rëndësishëm, pasi i mban nyjet tona të lubrifikuara, ndihmon në parandalimin e infeksioneve dhe transporton lëndë ushqyese në qelizat tona, në shumicën e situatave njerëzit nuk kanë nevojë të shqetësohen shumë se sa hidratuese janë pijet e tyre.