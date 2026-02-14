Studimi amerikan: Pirja e kafesë dhe çajit me kafeinë ndihmon në uljen e rrezikut të demencës

Pirja e disa filxhanëve kafe ose çaj me kafeinë çdo ditë mund të ndihmojë paksa në ruajtjen e funksionit të trurit dhe në uljen e rrezikut të demencës, thanë sot studiuesit.
Studimi, i bazuar në përgjigjet e 132,000 të rriturve në Shtetet e Bashkuara gjatë katër dekadave, tregoi se njerëzit me konsumin më të lartë ditor të kafesë me kafeinë kishin një rrezik 18 për qind më të ulët për të zhvilluar demencë krahasuar me ata me konsumin më të ulët, raporton Reuters.
Gjithashtu, këta individë kishin një shkallë më të ulët të problemeve të vetëperceptuara me kujtesën ose të menduarit, me pothuajse dy pikë përqindjeje.
Rezultate të ngjashme u vunë re tek subjektet që konsumuan çaj me kafeinë, ndërsa pijet pa kafeinë nuk treguan të njëjtin efekt.
Autorët e studimit, të botuar në revistën “JAMA”, paralajmërojnë se rezultatet nuk vërtetojnë se kafeina mbron drejtpërdrejt trurin.
“Efekti i kafeinës, nëse ka ndonjë, është i vogël, dhe ka mënyra të tjera të dokumentuara mirë për të mbrojtur funksionin njohës gjatë plakjes, duke përfshirë aktivitetin fizik, një dietë të shëndetshme dhe gjumë të mjaftueshëm”, tha Dr. Daniel Wang i Shkollës Mjekësore të Harvardit.
Efektet më të theksuara u vunë re te pjesëmarrësit që konsumuan dy deri në tre filxhanë kafe me kafeinë ose një deri në dy filxhanë çaj me kafeinë në ditë.
Ata gjithashtu arritën rezultate më të mira në testet objektive të funksioneve njohëse. Hulumtimi u financua nga Institutet Kombëtare të Shëndetit të SHBA-së.
Dr. Yu Zhang nga Shkolla e Shëndetit Publik të Harvardit shtoi se rezultate të ngjashme u panë te njerëzit me predispozita të ndryshme gjenetike ndaj demencës, duke sugjeruar që kafeja ose kafeina mund të jenë po aq të dobishme për të gjithë.