Studimi: Ftohja të mbron kundër koronavirusit

COVID-19 është një virus jashtëzakonisht kompleks, me shumë sjellje të ndryshme, të cilat madje ndryshojnë nga personi në person. Trajtimi i tij, megjithatë, mund të jetë “i fshehur” në një zgjidhje shumë të thjeshtë. Ftohja e thjeshtë, e zakonshme! Sipas hulumtimit nga një ekip i Universitetit Yale, ftohja e zakonshme mund të sigurojë një mburojë kundër koronavirusit.

Studiuesit në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Yale zbuluan se ftohja shkakton aktivizimin e gjeneve që aktivizojnë drejtpërdrejt veprimin e interferoneve, molekulat e sistemit imunitar që mund të “frenojnë” riprodhimin e koronavirusit SARS-CoV-2 në indet e rrugëve të frymëmarrjes.

Shkaktimi i kësaj mbrojtjeje në fazat e hershme të infeksionit Covid-19 premton parandalimin ose edhe kuruar infeksionin, sipas Dr. Foxman. Një mënyrë për ta bërë këtë, tha ai, është administrimi i interferoneve, të cilat tashmë janë në formë të ilaçeve.

Sipas hulumtimit të ri, në tre ditët e para pas fillimit të infeksionit Covid-19, ngarkesa virale në indet e rrugëve të frymëmarrjes njerëzore të infektuara me koronavirus dyfishohet rreth çdo gjashtë orë. Sidoqoftë, riprodhimi i koronavirusit ngadalësohet ose ndalet plotësisht në indet që kanë qenë gjithashtu të ekspozuara ndaj rinovirusit.

Studimet e mëparshme kanë treguar se në fazat e mëvonshme të Covid-19, nivelet e larta të interferoneve mund të shkaktojnë një sistem imunitar tepër aktiv dhe shoqërohen me progresion më të keq të sëmundjes. Sidoqoftë, në fazat e hershme të infeksionit, interferonet mund të ofrojnë përfitime të konsiderueshme.

Sidoqoftë, trajtimi me interferon nuk është i lehtë, sepse që të jetë me të vërtetë efektiv, sipas Foxman, duhet të administrohet në ditët e para pas infektimit me koronavirus, kur shumë njerëz nuk kanë fare simptoma. Studimet tashmë janë duke u zhvilluar, të cilat deri më tani tregojnë se interferonët kanë një përfitim të mundshëm, por vetëm kur ato nuk vonohen.

Nga ana tjetër, teorikisht, trajtimi mund të përdoret në mënyrë profilaktike te njerëzit me rrezik të lartë që kanë qenë në kontakt të ngushtë me rastet e diagnostikuara Covid-19. Gjetjet e reja ndihmojnë në shpjegimin pse në kohën kur ftohjet janë të zakonshme, infeksionet nga viruse të tjera si gripi priren të jenë më pak të zakonshme.