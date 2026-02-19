Studimi i fundit: Algoritmi i X mund të ndikojë në bindjet politike të përdoruesve

Një studim i publikuar të mërkurën në revistën shkencore Nature sugjeron se algoritmi i platformës X mund të ndikojë në orientimin politik të përdoruesve, duke i shtyrë ata drejt pikëpamjeve më konservatore kur përdorin skedën “Për ty”.
Sipas hulumtimit, përdoruesit që kaluan nga një burim kronologjik në atë algoritmik shfaqën ndryshime në qëndrimet politike, ndërsa ata që bënë kalimin e kundërt nuk treguan ndikim të ngjashëm. Efektet më të dukshme u panë në opinionet mbi prioritetet e politikave, procedurat ligjore ndaj Donald Trump dhe qëndrimet lidhur me luftën në Ukrainë.
Eksperimenti përfshiu përdorues aktivë në SHBA dhe zgjati shtatë javë gjatë vitit 2023. Pjesëmarrësve iu caktua qëllimisht një lloj burimi ndryshe nga ai që përdornin më parë, për të matur ndryshimet në sjellje online dhe në bindjet politike.
Studimi u zhvillua më shumë se gjashtë muaj pas blerjes së Twitter nga Elon Musk dhe disa muaj pasi platforma publikoi kodin e saj burimor. Sot, burimi algoritmik është opsioni parazgjedhje në X.
Autorët theksojnë se gjetjet nuk provojnë domosdoshmërisht që algoritmi synon të ndikojë politikisht përdoruesit, por tregojnë se mënyra si shpërndahet përmbajtja mund të ketë pasoja reale në formimin e opinioneve publike.