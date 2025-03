Studimi thotë se antidepresivët mund të përshpejtojnë rënien nga demenca

Mjekët shpesh përdorin antidepresivë për të menaxhuar depresionin, ankthin dhe shqetësimin që shoqëron një diagnozë të demencës. Tani, një studim i ri sugjeron që përdorimi i antidepresivëve mund të përshpejtojë rënien kognitive të personave me demencë. Ky është një përfundim që disa ekspertë e konsiderojnë të pasigurt.

“Ne gjetëm që pacientët me demencë që merrnin antidepresivë kishin një rënie më të madhe të funksionit kognitiv me kalimin e kohës”, tha autorja kryesore e studimit, Sara Garcia Ptacek, profesoreshë asistente në neuroshkenca në Institutin Karolinska në Solna, Suedi. Megjithatë, pacientët dhe kujdestarët e tyre nuk duhet të reagojnë me panik ndaj gjetjeve, pasi studimi ishte observues dhe kërkohet më shumë hulumtim, tha Ptacek në një email.

Ekspertët që nuk ishin të përfshirë në studim janë dakord se rezultatet e studimit duhet interpretuar me kujdes, shkruan CNN.

“Serioziteti i depresionit te pacientët me demencë nuk u mor parasysh plotësisht, gjë që mund të ketë pasur ndikim në rezultatet”, tha Dr. Prasad Nishtala, një ligjërues në departamentin e shkencave të jetës në Universitetin e Bath-it në Mbretërinë e Bashkuar, në një deklaratë.

Neurologu parandalues dhe, Richard Isaacson, drejtor i kërkimit në Institutin e Sëmundjeve Neurodegjenerative në Boca Raton, Florida, tha se mjekët që trajtojnë demencën nuk pritet të ndryshojnë praktikat e tyre bazuar në këtë studim.

Ajo që dëgjon publiku, megjithatë, është një shqetësim tjetër, tha Isaacson.

“Si klinik, ajo që është shqetësuese është që një anëtar i familjes së pacientit do të dëgjojë për këtë studim dhe do të thotë, ‘Nëse përdorim një antidepresiv, mamaja ime do të përkeqësohet më shpejt”, shprehu ai.

“Pastaj, çfarë ndodh me cilësinë e jetës së pacientit? A mund të bëhen më të shqetësuar dhe të jenë në rrezik për t’u mbajtur në shtëpi?” vazhdoi Isaacson. “A mund të bëhen më të tërhequr, shoqërisht të kufizuar dhe apatikë? Shumë mundësisht po”.