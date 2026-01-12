Stuhia e akullit në Gjermani mbyll shkollat, anulon fluturimet dhe prish hekurudhat

Shiu i ngrirë ka krijuar kushte të rrezikshme akulli sot në të gjithë Gjermaninë perëndimore, duke detyruar anulimin e mbi 100 fluturimeve në aeroportin e Frankfurtit dhe mbylljen e shkollave në disa shtete, ndërsa autoritetet paralajmëruan për kushte udhëtimi kërcënuese për jetën, transmeton Anadolu.
Shërbimi Meteorologjik Gjerman lëshoi nivelin e dytë më të lartë të paralajmërimit për pjesë të mëdha të vendit ndërsa stuhia “Gunda” solli shi që ngriu në kontakt me sipërfaqet e ftohta të tokës, duke krijuar atë që meteorologët e përshkruan si emergjencë të përhapur akulli.
Shërbimi Meteorologjik rekomandoi që shoferët të shmangin udhëtimin nëse është e mundur, por nëse është e nevojshme, të furnizohen plotësisht me karburant dhe të mbajnë batanije dhe pije të ngrohta në rast emergjence.
Shkollat mbetën të mbyllura sot në North Rhine-Westphalia, Saksonia e Poshtme dhe Bremen. Nxënësit kaluan në mësim në distancë në vend që të merrnin një ditë pushim.
“Kjo nuk është festë shkollore”, tha ministrja e Arsimit e North Rhine-Westphalia, Dorothee Feller, për transmetuesin publik WDR. Ajo shpjegoi se klasat thjesht kanë kaluar në mësim në distancë në mënyrë që askush të mos lëndohet në atë që mund të ishte një rrugë e rrezikshme për në shkollë.
Disa autostrada në North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate dhe Hessen përjetuan ngadalësime të mëdha sot në mëngjes ndërsa udhëtarët hasën në rrugë të akullta. Aksidente të shumta u raportuan në rajonin Sauerland.
Shërbimet hekurudhore u përballën me ndërprerje të mëdha në të gjithë vendin. Operatori kombëtar hekurudhor i Gjermanisë, Deutsche Bahn uli shpejtësinë në disa rrugë, përfshirë lidhjet midis Hannoverit dhe Frankfurtit, Wolfsburgut dhe Berlinit si dhe Këlnit dhe Frankfurtit.
Aeroporti i Frankfurtit, një nga qendrat më të ngarkuara të Evropës, anuloi 102 nga 1.052 fluturime të planifikuara për sot. Një zëdhënës i Fraport-it sugjeroi se numri i anulimeve mund të rritet ndërsa kushtet e motit kanë vazhduar të përkeqësohen gjatë gjithë ditës.
Pasagjerëve u është kërkuar të verifikojnë statusin e fluturimit të tyre para se të nisen për në aeroport dhe të lejojnë kohë shtesë udhëtimi për shkak të kushteve të motit. Aeroporti rekomandoi mbërritjen të paktën tre orë para nisjeve të planifikuara.