Stuhia e fortë godet Afganistanin, të paktën 35 vik’tima dhe qindra të plagosur

Të paktën 35 persona kanë mbetur të vrarë dhe 230 të tjerë janë plagosur, pasi një stuhi e fortë ka goditur qytetin e Jalalabad dhe rrethinat e tij në Afganistanin lindor.

Shefi i departamentit të Informacionit, paralajmëroi se numri i viktimave mund të rritet.

Ndërsa të lënduarit janë transportuar në spital ku edhe po marrin trajtim mjekësor. /abcnews

Storms in eastern Afghanistan leave at least 35 dead and 230 injured

Heavy rains and hail have left at least 35 people dead and over 230 injured in Jalalabad city and surrounding districts, in Nangarhar province on Monday.#Surkhrod #Nangarhar #storm #Rain pic.twitter.com/m5wo94sQM0

