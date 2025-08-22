Subaru mund të prodhojë një rival të vogël elektrik për Renault 5

Drejtuesit e Subaru po shqyrtojnë një rikthim të mundshëm në segmentin B me një hatchback elektrik të vogël dhe të përballueshëm pas suksesit të Renault 5.
Ky veprim do të forconte pozicionin e Subaru në Evropë duke u bërë modeli i nivelit fillestar në gamën e automjeteve elektrike, e cila aktualisht përbëhet nga modeli Solterra i rifreskuar së fundmi, SUV-i i ri Uncharted dhe crossover-i i ri E-Outback.
Modeli më i njohur i markës japoneze në segmentin B ishte Justy, dhe shefi global i Subaru, Inoue Masahiko, tha se po shqyrtohet futja e veturës në gamë, e cila do të gjente një vend poshtë modelit Uncharted.
Motivi për këtë veprim është suksesi i Renault 5 elektrik, i cili deri më tani ka shitur më shumë se 30,000 njësi në Evropë.
“Është diçka që po e shqyrtojmë, pasi duhet të përgatitemi për një gamë më të gjerë automjetesh elektrike për të përmbushur të gjitha pritjet e klientëve”, tha Masahiko.
Duke marrë parasysh partneritetin strategjik me Toyotan, është shumë e mundur që këto dy kompani të bashkojnë forcat përsëri.