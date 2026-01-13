Sudan: Qindra civilë të zhvendosur nga dhuna e fundit në Kordofanin e Jugut

Qindra civilë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në qytetin Kadugli, kryeqytet i shtetit të Kordofanit të Jugut, për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë.
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) e Kombeve të Bashkuara njoftoi se 570 persona u zhvendosën brenda një periudhe tre-ditore, nga 8 deri më 10 janar, si pasojë e rritjes së pasigurisë në qytet. Familjet e zhvendosura janë drejtuar kryesisht drejt zonave të shtetit të Nilit të Bardhë, në jug të Sudanit.
Sipas IOM-it, situata në Kadugli mbetet e tensionuar dhe e paqëndrueshme, ndërsa ekipet e organizatës po vazhdojnë të monitorojnë nga afër zhvillimet në terren.
Javën e kaluar, IOM raportoi se numri i të zhvendosurve në tre shtetet e Kordofanit — Verior, Perëndimor dhe Jugor — ka arritur në 64,890 persona gjatë periudhës nga 25 tetori deri më 30 dhjetor 2025.
Luftimet janë intensifikuar javët e fundit në këto rajone, ku përplasjet mes ushtrisë sudaneze dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) kanë detyruar dhjetëra mijëra civilë të largohen nga zonat e tyre.
Sudani ndodhet në konflikt të përgjakshëm që nga prilli i vitit 2023, konflikt që ka shkaktuar mijëra viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz në të gjithë vendin.