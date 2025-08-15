Sudani i Jugut mohon bisedimet me Izraelin për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve

Qeveria e Sudanit të Jugut ka mohuar pretendimet se ka zhvilluar bisedime me Izraelin për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza në territorin e saj.
Ministria e Jashtme e quajti lajmin “të pabazë” dhe të papërputhshëm me politikën zyrtare të vendit.
Raportimet e agjencisë Associated Press sugjeronin se Izraeli kishte propozuar transferimin e detyruar të banorëve palestinezë drejt Sudanit të Jugut, si pjesë e planeve të disa zyrtarëve izraelitë për zhvendosje masive nga Gaza – një veprim që organizatat e të drejtave të njeriut e cilësojnë si shkelje të ligjit ndërkombëtar. /mesazhi