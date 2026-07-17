Sulmet izraelite vrasin 5 palestinezë në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Pesë palestinezë, duke përfshirë një grua, u vranë dhe disa të tjerë u plagosën të premten në një seri sulmesh dhe sulmesh izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Sulmet erdhën pasi Izraeli vazhdoi të shkelte marrëveshjen e armëpushimit që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Një dron me katërkopter izraelit hodhi një bombë pranë shkollës Abu Tammam në Beit Lahia, në veri të Gazës, duke vrarë 52-vjeçarin Anaam Abdullah al-Attar.
Një tjetër palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që synonte një tubim palestinezësh në qytetin Al-Zawayda në Gaza qendrore.
Një palestinez u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën më herët në një sulm izraelit me dron në një apartament në qytetin e Gazës, ndërsa ushtria izraelite kreu një inkursion të kufizuar tokësor në lindje të Khan Younis, sipas burimeve mjekësore dhe lokale.
Një burim mjekësor tha për Anadolu se Mohammed Tayseer Obeid u vra dhe gjashtë civilë, përfshirë gra dhe fëmijë, u plagosën kur një dron izraelit goditi një apartament në ndërtesën Al-Taj në rrugën Al-Yarmouk në qytetin qendror të Gazës.
Ibrahim Abu Jazar, 49-vjeç, u qëllua për vdekje nga forcat izraelite në zonën Al-Kanis në jugperëndim të Khan Younis në Rripin jugor të Gazës.
Suleiman Ibrahim Farajallah, 37-vjeç, gjithashtu vdiq nga plagët e marra më herët të premten në një sulm izraelit që synonte zonën e New Camp në perëndim të kampit të refugjatëve Nuseirat në Gaza qendrore.
Një raketë e drejtuar izraelite ka shënjestruar gjithashtu një apartament tjetër në një ndërtesë banimi në rrugën Al-Muassasat në perëndim të qytetit të Gazës, por nuk raportohet për vdekje apo lëndime.
Në veri të Gazës, ushtria izraelite bombardoi me artileri zonat lindore të lagjes Al-Tuffah dhe qytetin Jabalia, ndërsa automjetet ushtarake hapën zjarr në të njëjtat zona.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë vrarë 1.127 palestinezë dhe kanë plagosur 3.643 të tjerë që nga e enjtja.