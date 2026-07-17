Japonia ruan trashëgiminë vetëm për meshkuj në fronin perandorak

Ligjvënësit japonezë miratuan sot rishikimet e ligjit që rregullon monarkinë më të vjetër trashëgimore në botë, duke ruajtur sundimin e trashëgimisë perandorake të vendit vetëm për meshkuj, transmeton Anadolu.
Parlamenti, i njohur si Diet, miratoi një ndryshim në Ligjin e Shtëpisë Perandorake “për të adresuar çështjen e familjes mbretërore në tkurrje”, raportoi Kyodo News.
Ky është rishikimi i parë i madh i ligjit të vitit 1947, tha e përditshmja.
Ndryshimet lejojnë birësimin e burrave të moshës 15-vjeç e lart nga familjet e ish-degëve të ardhur nga perandorët përmes linjës mashkullore dhe u lejojnë anëtarëve femra të familjes perandorake të ruajnë statusin e tyre perandorak pasi të martohen me njerëzit e zakonshëm.
Japonia kishte hequr 51 anëtarë të 11 familjeve të ish-degës që rridhnin nga perandorët, nga familja perandorake sipas ligjit.
Raporti tha se koalicioni qeverisës konservator i udhëhequr nga kryeministrja Sanae Takaichi, gruaja e parë që drejton Japoninë, është “përballur me kritika nga ligjvënësit e opozitës për diskutime të pamjaftueshme parlamentare” si dhe “përpjekjet e tyre të dukshme për të ruajtur traditën e pasardhësve perandorake të linjës mashkullore dhe atërore”.
– Pse po tkurret familja perandorake e Japonisë?
Monarkia e Japonisë thuhet se daton mbi 2.600 vjet më parë dhe familja perandorake ka rënë në mënyrë të vazhdueshme në përmasa për shkak të rregullave të trashëgimisë dhe ndryshimeve demografike.
Ligji i Shtëpisë Perandorake të vitit 1947 hyri në fuqi kur Japonia ishte ende nën pushtimin e SHBA-së pas Luftës së Dytë Botërore. Sipas Ligjit të Shtëpisë Perandorake të vitit 1947, vetëm meshkujt në linjën atërore mund të trashëgojnë fronin.
Por, pas rishikimit historik të ligjit, tani pasardhësit meshkuj të atyre të adoptuar në familjen perandorake mund të ngjiten në Fronin e Krizantemës. Gjithashtu, anëtarët femra, të cilat dëshirojnë të martohen jashtë familjes perandorake, nuk do të kenë më nevojë të heqin dorë nga statusi i tyre perandorak.
Megjithatë, bashkëshortët ose fëmijët e tyre, nuk do të jenë në gjendje të bashkohen me familjen perandorake dhe do të mbeten të zakonshëm. Ligji i rishikuar dhe zbatimi do të rishikohen çdo 30 vjet, nëse është e nevojshme.
– Kush mund ta trashëgojë aktualisht fronin?
Sot, familja perandorake ka më pak se 20 anëtarë, me vetëm një pjesë të vogël të trashëgimtarëve meshkuj.
Vetëm meshkujt që kanë zbritur nga linja perandorake atërore mbeten të pranueshëm.
Linja aktuale e trashëgimisë përbëhet nga: Princi i Kurorës Akishino, vëllai më i vogël i perandorit Naruhito; Princi Hisahito, djali i Akishino-s; Princi Hitachi, xhaxhai i moshuar i perandorit; Princi Hisahito i lindur në vitin 2006 është anëtari më i ri i linjës së trashëgimisë dhe aktualisht trashëgimtari i vetëm i brezit të tij.