Kina hedh poshtë pretendimet e Trumpit për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane

Pekini sot hodhi poshtë pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se Kina ka ndërhyrë në zgjedhjet e SHBA-së, transmeton Anadolu.
“Akuzat e SHBA-së nuk kanë bazë faktike dhe synojnë të shpifin për Kinën”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
Trump pretendoi sot se duke filluar gjatë ciklit zgjedhor të vitit 2020, Kina mori 220 milionë dosje votuesish amerikanë, duke e quajtur këtë “kompromentimin më të madh të të dhënave zgjedhore në histori”.
Në një fjalim drejtuar kombit gjatë orarit kryesor televiziv, Trump njoftoi deklasifikimin e dokumenteve të inteligjencës, të cilat sipas tij, tregontin ndërhyrje të gjerë të huaj dhe dobësi serioze në sistemet zgjedhore të SHBA-së.
Megjithatë, Lin tha se akuza të ngjashme “janë provuar prej kohësh si të pabazuara”.
“Kina i përmbahet parimit të mosndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve të tjera. Kina nuk ka interes të ndërhyjë në zgjedhjet e SHBA-së dhe nuk e ka bërë kurrë këtë”, tha ai.
Në të kundërt, Lin vuri në dyshim “kush ka ndërhyrë pa qëllim në punët e brendshme të vendeve të tjera, ka kryer mbikëqyrje pa dallim të qeverive, bizneseve dhe publikut të gjerë në të gjithë botën për një periudhë të gjatë kohore dhe ka kompromentuar të dhënat e qytetarëve të vendeve të tjera në një shkallë të gjerë”.
SHBA-ja shkon në zgjedhjet e afatmesme më vonë këtë vit në muajin nëntor.
Duke cituar një raport të CIA-s, Trump kishte thënë se në mesin e vitit 2018, gjatë mandatit të tij të parë në detyrë, politika e Partisë Komuniste Kineze ishte të “përdorte të gjithë elementët vendas dhe të huaj” që ishin kundër tij në një përpjekje për të zvogëluar votat që ai do të merrte në zgjedhjet e vitit 2020, për ta detyruar të jepte dorëheqje ose për të parandaluar rizgjedhjen e tij.