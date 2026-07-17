SHBA-të do t’i shesin 1.96 mld usd armatime Arabisë Saudite

Departamenti i Shtetit konfirmoi shitjen e mundshme të Sistemeve të Armëve me Precizion të Avancuar Arabisë Saudite në një marrëveshje me vlerë 1.96 miliardë dollarë.
Sipas Departamentit të Shtetit, Arabia Saudite kishte kërkuar të blinte deri në 10,000 armatime ajër-ajër APKËS-II dhe 10,000 të tjera ajër-tokë APKËS-II.
“Kjo shitje e propozuar do të mbështesë objektivat e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara duke përmirësuar sigurinë e një aleati të madh jo-NATO që është një forcë për stabilitet politik dhe përparim ekonomik në Rajonin e Gjirit”, tha Departamenti i Shtetit në një njoftim.
Shitja do të përmirësojë gjithashtu aftësinë e Arabisë Saudite për të penguar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke forcuar mbrojtjen e saj dhe duke përmirësuar ndërveprimin me forcat amerikane dhe forcat e tjera rajonale dhe të NATO-s, shtoi Departamenti i Shtetit.
“Shitja e propozuar do të shtojë gjithashtu numrin e avionëve operativë të Arabisë Saudite dhe do të përmirësojë aftësinë e saj të vetëmbrojtjes ajër-ajër dhe ajër-tokë.”
Kontraktori kryesor do të jetë BAE Systems. 15 përfaqësues të kontraktorëve amerikanë do të dërgohen në Arabinë Saudite për “një periudhë të zgjatur për të mbështetur programin dhe rishikimet teknike, plus trajnimin dhe mbështetjen e mirëmbajtjes në vend”.
SHBA-të kanë thënë se janë të përkushtuara ndaj sigurisë së Arabisë Saudite, duke nënvizuar mbështetjen e Uashingtonit për Mbretërinë kundër sulmeve të Hutheve të mbështetura nga Irani.
“Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort me Arabinë Saudite kundër agresionit iranian, përfshirë sulmet e Huthit të mbështetura nga Irani, dhe mbeten të përkushtuara ndaj sigurisë dhe stabilitetit rajonal të Mbretërisë”, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për Al Arabiya English.
Marrëdhënia SHBA-Saudite mbetet një gur themeli i politikës rajonale të Uashingtonit, tha zyrtari, duke shtuar se partneriteti strategjik është forcuar vetëm nën Presidentin Donald Trump.
Zëdhënësi tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë t’i japin përparësi përpjekjeve për të luftuar Huthit e Jemenit dhe për ta mbajtur Iranin përgjegjës për mbështetjen e tij ndaj grupit.
Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit tha se sigurimi i lirisë së lundrimit në Detin e Kuq mbeti një interes thelbësor i sigurisë kombëtare për SHBA-në.