Sulmi izraelit vret një palestinez dhe plagosë 6 të tjerë në Gaza

Një palestinez u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën sot herët në një sulm izraelit me dron në një apartament në qytetin e Gazës, ndërsa ushtria izraelite kreu inkursion të kufizuar tokësor në lindje të qytetit Khan Younis, transmeton Anadolu.
Sulmi erdhi pasi Izraeli vazhdoi të shkelte marrëveshjen e armëpushimit që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Një burim mjekësor tha për Anadolu se Mohammed Tayseer Obeid u vra dhe gjashtë civilë, përfshirë gra dhe fëmijë, u plagosën kur një dron izraelit goditi një apartament në ndërtesën Al-Taj në rrugën Al-Yarmouk në qytetin qendror të Gazës.
Një raketë e drejtuar izraelite ka shënjestruar gjithashtu një apartament tjetër në një ndërtesë banimi në rrugën Al-Muassasat në perëndim të qytetit të Gazës, por nuk u raportuan të vdekur apo të lënduar. Në veri të Gazës, ushtria izraelite bombardoi me artileri zonat lindore të lagjes Al-Tuffah dhe qytetin Jabalia, ndërsa automjetet ushtarake hapën zjarr në të njëjtat zona.
Në Gazën jugore, automjetet ushtarake izraelite përparuan disa dhjetëra metra rreth rrugës 16 në lindje të qytetit Al-Qarara, në veri të Khan Younis, mes të shtënave të forta dhe granatimeve artilerie përpara se të tërhiqeshin disa orë më vonë, thanë burimet lokale dhe dëshmitarët okularë për Anadolu.
Artileria izraelite granatoi gjithashtu zona në perëndim të Rafahut, ndërsa automjetet ushtarake hapën zjarr të fortë drejt tendave që strehonin palestinezët e zhvendosur në zonë, thanë burimet. Anijet luftarake izraelite qëlluan disa predha drejt brigjeve të Rafahut dhe Khan Younisit.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë vrarë 1.127 palestinezë dhe kanë plagosur 3.643 të tjerë që nga e enjtja.