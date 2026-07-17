Sulmet e reja të SHBA-së në Iran, të paktën 8 të vrarë dhe dhjetëra të plagosur

Tetë persona humbën jetën dhe 20 të tjerë u plagosën në sulmet e SHBA-së gjatë natës ndaj infrastrukturës në disa provinca të Iranit, njoftoi sot agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Sulmet ndodhën natën e së enjtes dhe të premten në mëngjes, duke synuar infrastrukturën në disa pjesë të vendit, sipas agjencisë së lajmeve.
Kreu i Qendrës së Marrëdhënieve Publike dhe Informacionit të Ministrisë së Shëndetësisë, Hossein Kermanpour tha në kompaninë amerikane të mediave sociale X se numri i njerëzve të vrarë në sulmet e ripërtërira të SHBA-së këtë muaj është rritur në 38, me më shumë se 400 të tjerë të plagosur.
Ai theksoi se në mesin e viktimave janë tre gra dhe një person nën moshën 18 vjeçare, ndërsa të plagosurit janë 22 gra dhe nëntë të mitur. Dyzet e shtatë persona mbetën të shtruar në spital, shtoi Kermanpour.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha të enjten se kishte përfunduar një valë të re sulmesh sulmuese kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synojnë asetet ushtarake iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit ndërsa Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dron që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet ushtarake të SHBA-së.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar, me qëllim përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Tensionet janë përshkallëzuar ditët e fundit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme.