WFP paralajmëron se ndihma nuk mjafton teksa rritet numri i të zhvendosurve në El Obeid të Sudanit

Programi Botëror i Ushqimit (WFP) ka paralajmëruar se nevojat humanitare në El Obeid të Sudanit po rriten me shpejtësi dhe po tejkalojnë ndihmën e disponueshme, teksa qyteti përpiqet të përballojë numrin gjithnjë në rritje të personave të zhvendosur që largohen nga konflikti, transmeton Anadolu.
Pas një vizite në qytet, drejtori i WFP-së për Sudanin, Abdallah Alwardat, u tha gazetarëve në Gjenevë se El Obeid, i cili fillimisht kishte rreth 500.000 deri në 600.000 banorë, tani strehon pothuajse dyfishin e këtij numri, pasi personat e zhvendosur brenda vendit vazhdojnë të mbërrijnë nga Kordofani i Veriut, Kordofani i Jugut, Kordofani Perëndimor dhe Darfuri.
Ai tha se më shumë se 120.000 persona të zhvendosur jetojnë në kampe zyrtare, ndërsa shumë të tjerë janë strehuar te familjet pritëse ose në strehimore të improvizuara.
Alwardat e përshkroi mungesën e ushqimit, ujit dhe karburantit si shqetësimet kryesore, duke shtuar se WFP-ja po ofron ndihmë ushqimore për më shumë se 100.000 persona në kampe, por shumë të tjerë mbeten pa mbështetje të mjaftueshme.
Ai tha se mungesa e karburantit e ka detyruar WFP-në të përdorë flotën e vet të kamionëve për të transportuar ushqimin drejtpërdrejt në pikat e shpërndarjes, pasi partnerët nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë te përfituesit.
Alwardat tha se pa familje që ndanin racionet e reduktuara të ushqimit me fqinjët që nuk kishin marrë asgjë dhe takoi një grua të moshuar, e cila i tha se ndihma e WFP-së ishte burimi i saj i vetëm i ushqimit, por se edhe ajo ishte e pamjaftueshme.
Sudani po përballet me një nga krizat më të rënda të urisë në botë, me gati 20 milionë njerëz që përjetojnë pasiguri akute ushqimore, theksoi ai, duke paralajmëruar se situata do të përkeqësohet edhe më tej pa financime shtesë.