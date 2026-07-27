Sulmet ukrainase me dronë vrasin 2 persona dhe plagosin 17 të tjerë në Rusi

Dy persona u vranë dhe 17 të tjerë u plagosën në sulmet ukrainase me dronë gjatë natës në rajonet Rostov dhe Belgorod të Rusisë, thanë sot autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Duke konfirmuar viktimat në qytetin jugor të Rostov-on-Don, guvernatori Yury Slyusar tha se pesë të tjerë u plagosën.
Në një deklaratë në platformën ruse të mediave sociale Max, ai tha se sulmi shkaktoi zjarre në magazina, shtëpi private dhe një biznes, dëmtoi ndërtesa banimi dhe nxiti përpjekje për reagim emergjent në qytetin e afërt të Taganrog.
Dymbëdhjetë civilë, përfshirë dy fëmijë, u plagosën në një sulm masiv me dron gjatë natës në rajonin Belgorod të Rusisë, thanë autoritetet lokale. Shtabi operativ i rajonit të Belgorodit tha në një deklaratë për Max se një grua e cila pësoi plagë u trajtua në vendngjarje.
Të plagosurit e tjerë janë dërguar në spital me autoambulancë, ku po marrin kujdesin mjekësor, shtohet më tej. Disa apartamente në një ndërtesë banimi dhe mbi 15 automjete morën flakë në qytet pas sulmit, sipas deklaratës.
Autoritetet thanë se dëmi është ende duke u vlerësuar.
Ministria ruse e Mbrojtjes në Telegram pretendoi se forcat e saj shkatërruan 276 dronë ukrainas gjatë natës.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës në Telegram akuzoi Rusinë për lëshimin e 147 dronëve, duke theksuar se 123 prej tyre u kapën në veri, jug dhe lindje të vendit.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve është i vështirë për shkak të luftës së vazhdueshme.