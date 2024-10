Su’lmi ir’anian pritet me festime në Ga’zën e rrethuar dhe të bo’mbarduar

Në Gaza, ka një festë të gjerë pas sulmit raketor iranian ndaj Izraelit.

Njerëzit dolën në rrugë, duke shprehur gëzim teksa vëzhgonin raketat balistike iraniane që fluturonin mbi Gaza, që synonin vendbanimet izraelite.

Disa nga këto raketa kishin në shënjestër Korridorin Netzarim, i cili ndan Gazën veriore dhe jugore.

Ky sulm shihet nga shumë në Gaza si një hakmarrje e paprecedentë me implikime të rëndësishme për Izraelin.

Si kundërpërgjigje, avionët luftarakë izraelitë kanë filluar të fluturojnë në lartësi të ulëta dhe qielli i Gazës është i mbushur me dronë dhe avionë luftarakë izraelitë.

