Su’lmi iz’raelit ndaj Iranit “teatër politik”

Democracy for the Arab World Now (DAWN) i quajti sulmet izraelite ndaj Iranit “teatër politik”.

“Sulmet shumë të orkestruara izraelite ndaj Iranit – me objektiva të para-negociuar me Iranin nga SHBA – duket se nuk kanë qenë gjë tjetër veçse një teatër politik për të lejuar Izraelin të shpëtojë fytyrën duke u mbështetur tek Irani që të veprojë me përgjegjësi për të mos përshkallëzuar më tej këtë luftë.” tha Sarah Leah Whitson, drejtoresha ekzekutive e DAWN.

“Pretendimet e administratës së Bidenit për fitoren se karrota e saj më e re THAAD për të frenuar armiqësinë edhe më të madhe izraelite ngre në të vërtetë vetëm pyetjen se pse SHBA-ja duhet të kërkojë vazhdimisht favore ndaj një qeverie të pandërprerë dhe luftarake,” tha ajo në një deklaratë.