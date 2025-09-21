Sulmi me dron izraelit vret 5 persona në Libanin jugor

Ministria e Shëndetësisë në Liban ka njoftuar se një sulm me dron izraelit në qytetin jugor Bint Jbeil ka vrarë pesë persona, mes tyre tre fëmijë.
Dy persona të tjerë mbetën të plagosur nga sulmi.
Përleshjet mes forcave izraelite dhe Hezbollahut përgjatë kufirit Liban-Izrael janë bërë të përditshme që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023. Fushata e gjerë e bombardimeve izraelite ka shkaktuar mbi 3,000 viktima dhe ka zhvendosur pothuajse një milion civilë.
Edhe pse në nëntor u nënshkrua një armëpushim, Izraeli ka vazhduar të bombardojë shpesh jugun e Libanit.