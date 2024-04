Sulmi ndaj konsullatës së Iranit në Damask, rritet në 13 numri i të vdekurve

Gjashtë shtetas sirianë si dhe 7 iranianë kanë humbur jetën në sulmin ajror që thuhet se është kryer nga Izraeli në ndërtesën e konsullatës së Iranit në Damask, transmeton Anadolu.

Sipas televizionit shtetëror iranian, 7 “këshilltarë ushtarakë” iranianë, dy prej të cilëve gjeneralë dhe 6 shtetas sirianë humbën jetën në sulmin që thuhet se është kryer nga Izraeli në misionin diplomatik të Iranit në Damask.

Mësohet se numri i përgjithshëm i personave që humbën jetën në sulm është rritur në 13.

– Sulmi ndaj kompleksit të ambasadës së Iranit në Siri

Është bërë e ditur se 7 anëtarë nga Ushtria e Gardës Revolucionare iraniane, përfshirë 2 gjeneralë, kanë humbur jetën në sulmin ajror në ndërtesën e konsullatës në kampusin e ambasadës së Iranit në Damask ditën e djeshme.

Përderisa Irani njoftoi se Izraeli kreu sulmin, Izraeli vazhdoi të heshtë.

Qeveria iraniane tha se do të hakmerret dhe se e konsideron SHBA-në përgjegjëse për sulmin.

Footage shows the aftermath of a missile attack on a building near Iran’s consulate, embassy in Syria’s Damascus pic.twitter.com/u9W1cwHtgS

— PressTV Extra (@PresstvExtra) April 1, 2024