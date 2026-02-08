Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Sulmi në xhami në Pakistan: Arrestohen pesë persona pas atentatit vetëvrasës

Autoritetet pakistaneze kanë arrestuar pesë persona në lidhje me sulmin vetëvrasës që shënjestroi një xhami shiite. Sulmi shkaktoi viktima dhe tronditi kryeqytetin.

Në Islamabad, familjarë dhe qytetarë u mblodhën për të varrosur viktimat nën masa të rrepta sigurie. Shumë banorë kritikuan autoritetet për dështime në siguri, duke thënë se sulmi mund të ishte parandaluar.

Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi ISIL. Myslimanët shiitë përbëjnë rreth 10–15 për qind të popullsisë së Pakistanit dhe kanë qenë edhe më parë objekt i sulmeve.

Ngjarja u raportua nga Islamabadi. /mesazhi

