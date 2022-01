Sulmi në zemër: Katër mënyra për të mbrojtur veten nga stresi i përditshëm për të parandaluar problemin

Dr. Jess Braid vuri në dukje një statistikë të zymtë – sipas Fondacionit të Shëndetit Mendor, deri në 74 për qind e njerëzve kanë ndjerë se nuk mund të përballojnë presionet e jetës së përditshme.

“Jeta ka ulje dhe ngritje për të gjithë ne”, tha Dr. Braid. “Por kam zbuluar se për veten dhe pacientët e mi, bërja e një plani për t’u marrë me probleme dhe përballja me to është hapi i parë drejt ndjenjës më të mirë”. Dr. Braid rekomandon “Shkruani të gjitha punët, shqetësimet dhe idetë në kokën tuaj në letër. Uluni për aq kohë sa të jetë e nevojshme dhe shkruani gjithçka që ju vjen – edhe gjërat e vogla”, shtoi ajo.

Këtu mjeti organizativ me katër drejtime vjen në ndihmë për të ndihmuar në kapërcimin e ndjenjave të stresit.

Ekzistojnë katër kategori për të vendosur të gjitha punët, shqetësimet dhe idetë tuaja:

E rëndësishme dhe urgjente

E rëndësishme, por jo urgjente

Idetë dhe qëllimet

Jo e rëndësishme dhe jo urgjente.

Duke u zgjeruar në secilën kategori, Dr Braid shtjelloi seksionin “e rëndësishme dhe urgjente”. “Këto janë gjërat e kufizuara në kohë që janë të rëndësishme dhe kanë nevojë për prioritet”, tha ajo. Ndërsa detyrat e rëndësishme, por jo urgjente, duhet të konsiderohen ende si prioritet, ato nuk janë kritike për kohën.

Sa i përket ideve dhe qëllimeve, “këtu duhet të jenë gjërat që ju interesojnë dhe ju angazhojnë”.

Pastaj kategoria jo e rëndësishme dhe jo urgjente strehon “punë të tipit administrator që të gjithë duhet t’i bëjmë, por nuk janë urgjente apo të rëndësishme”. Dr. Braid tha: “Vendosni prioritet dhe punoni me gjërat që janë në kutinë tuaj të rëndësishme dhe urgjente. Nëse ju duket një detyrë dërrmuese, ndajeni atë në pjesë më të vogla dhe më të menaxhueshme (përdorni një kohëmatës, nëse ju duket e dobishme) dhe punoni pak nga pak. Mos harroni të vazhdoni të shtoni çdo detyrë të re që shfaqet në listën tuaj, për ta organizuar më vonë”.

Duke marrë në krye të prioriteteve tuaja, mund të filloni të ndiheni më shumë në kontroll të jetës suaj. NHS vuri në dukje se stresi është “shpesh i lidhur me ndjenjën sikur po humbisni kontrollin mbi diçka”.

Kur një person ndihet i stresuar dhe i mbingarkuar, ai mund të jetë më i prirur të përfshihet në zakone të pashëndetshme për t’i përballuar.

Fondacioni Britanik i Zemrës (BHF) vuri në dukje se individët e stresuar kanë më shumë gjasa të pinë duhan, të hanë ushqime të pasura me yndyrë ose sheqer, të pinë shumë alkool dhe të mos angazhohen në stërvitje të rregullta.