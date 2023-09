Supë e shijshme me thjerrëza

Supa me thjerrëza është një nga gatimet që nënat tona na i kanë përgatitur të paktën një herë në javë në dimër, por pse të mos e bëni sonte për darkë? Është një supë që të jep energji, e shëndetshme, e pasur me vitamina dhe hekur dhe mbi të gjitha shumë e mirë në shije.

Përbërësit:

-nje filxhan caji me thjerrza

-1 qepe e vogel

-nje thelpi hudher

-nje spec i kuq

-piper

-krip / galina / vegeta

-vaj ulliri 4-5 lug

-3 karrota

-majdanoz dhe uthull

Thjerrzat i hedhim ne nje tenxhere dhe pasi te marrin nje vale te mire e derdhim ujin e pare e i shpelajme mire. I mbushim perseri me uje dhe i vendosim ne sobe per t’u zier. Ndërkohë fillojmë të presim karrotat, qepen, specin dhe hudhren në kubikë dhe ja shtojme thjerrezave. I shtojme dhe kripen ose galina, vaj, piper dhe te gjitha duhen te zihen bashke. Para se thjerzat te jene gati shtojme dhe majdanozin e fresket e lejme dhe 10 min dhe gjella eshte gati. Ne fund i shtojme uthull sipas deshires ose i shtojme uthull ne pjaten tone ne menyre qe pjesa tjeter qe nuk e deshiron me uthull.