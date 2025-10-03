PËRBËRËSIT PËR 4 PERSONA: 700 g kungull i verdhë, 1 litër qumësht me yndyrë, 2 lugë gjalpë, 40 g miell, kripë e arrë moskat sipas dëshirës
PËRGATITJA: Ndezim furrën në temperaturën 250° C. Kungullin e prerë në copa të mëdha, pa e qëruar, e pjekim në furrë derisa të zbutet. Më pas e marrim tulin e tij me lugë dhe e lëmë mënjanë. Në një tenxhere, hedhim gjalpin të tretet, shtojmë miellin dhe me rrahësen e vezëve me dorë e përziejmë pa ndërprerje, që të mos krijohen kokrra. Shtojmë pjesë-pjesë 1/2 e sasisë së qumështit, duke e përzier vazhdimisht, si edhe pak kripë. Shtojmë kungullin dhe qumështin që na ka mbetur. E lëmë në zjarr edhe për 10 minuta, por duke e përzier herë pas here. E grijmë të gjithë masën në mikser, derisa të përftohet një mas ëkremoze dhe e vëmë përsëri në zjarr për 5 minuta. E rregullojmë për kripë e arrë moskat. E shërbejmë të ngrohtë. Ju bëftë mirë!
Supë me kungull dhe qumësht, receta fantastike e sezonit
