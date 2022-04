Supë orizi me mëlçi pule

Supa e orizit është një pjatë shumë e mirë që pëlqehet si nga të mëdhenjtë, por gjithashtu edhe nga fëmijët. Kjo është një pjatë shumë e thjeshtë dhe e shpejtë. Një pjatë që mund të gatuhet mirë edhe nga ata që janë në hapat e para në kuzhinë.

Përbërësit: 150 g oriz, 1,5 litër brodo/ujë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qepë, 200 g mëlçi pule, kripë dhe piper i zi.

Përgatitja: Fillojmë përgatitjen duke prerë mëlçitë në copa të vogla. Në një tenxhere hedhim brodon ose ujin. Shtojmë në të orizin e larë, qepën e qëruar, të cilën e lemë të paprerë në mënyrë që të supa të marrë shijen e saj. Gjithashtu shtojmë edhe mëlçitë e prera, pak kripë dhe mbulojmë tenxheren me kapak. E lemë të ziejë me zjarr jo shumë të fortë. Në gjysmën e zierjes së orizit shtojini një gotë ujë të ftohtë, në këtë mënyrë do të trashet më mirë lëngu, (ky është një sekret i vogël nga nëna ime, e sa herë do të bëni supë orizi kijeni parasysh këtë sepse bëhet me të vërtetë shumë e mirë). Mbulojmë tenxheren me kapak dhe e lemë të ziejë akoma. Pasi është bërë gati, fikim zjarrin dhe e lemë akoma disa minuta të mbuluar me kapak. Më pas hedhim supën në pjata. I hedhim sipër pak piper sipas dëshirës ose dhe pak lëng limoni. Shërbejmë supën me mëlçi të ngrohtë.