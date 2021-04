Supë Pule me Arra dhe Hudhra

E lehtë në shije dhe me një aromë të mrekullueshme që të tërheq menjëherë drejt tryezës është supa e pulës me arra dhe hudhra.

Përgatitja e Supës me Arra dhe Hudhra

Përbërësit

(Përbërësit më poshtë për 4-5 persona)

Një pulë mesatare

3-4 lugë vaj ulliri

Pak gjalpë i freskët

1 filxhan çaji me arra të thërrmuara

2 lugë miell gruri

2 thelpinj hudhër

Lëng limoni i freskët

Kripë

Piper

Përgatitja

Pastrojmë me ujë të rrjedhshëm pulën dhe e ndajmë në copa.

Vendosim një tenxhere në zjarr, shtojmë copat e pulës dhe vajin e ullirit.

I kaurdisim për pak dhe më pas shtojmë ujë derisa copat e mishit të mbulohen tërësisht.

Pasi pula të ketë zierë, vendosni një tigan në zjarr, shtoni pak vaj ulliri dhe miellin, kaurdiseni derisa mielli të marrë një ngjyrë të artë.

Në këtë moment largojeni tiganin nga zjarri. Merrni pak lëng nga tenxherja ku ka zierë pula, shtojeni tek mielli dhe kaurdiseni derisa masa të behet e trashë, e njëtrajtshme.

E shtojmë këtë masë tek tenxherja ku kemi pulën me lëngun e saj. E vendosim në zjarr dhe e trazojmë në mënyrë që të mos bëhen kokërriza dhe supa të nisë të trashet.

Në fund shtojmë arrat e thërrmuara, hudhrat e shtypura, kripën, i lëmë të ziejnë për pak minuta dhe supa është gati.

Kur e shërbejmë i shtojmë piper, disa pika lëng limoni të freskët. Nëse dëshironi, për më shumë shije mund t’i shtoni edhe disa pika gjalpë të shkrirë.

Kjo supë shoqërohet në mënyrë të mrekullueshme me sallata të freskëta të stinës, perime të pjekura, bukë të thekur por edhe byrekë të ndryshëm.