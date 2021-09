Supervlerat e 2 vezëve në ditë, zbuloni çfarë i ndodh organizmit

Veza është një ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese renditur në listën e 10 super-ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët, sido të jenë të gatuara. A e keni pyetur veten se cila vezë është më e vyera dhe sa vezë është mirë të konsumoni në ditë?

Rezulton që 2-3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me Omega 3, e cila konsiderohet sot në botë super-veza e shëndetit të mirë. Veza me Omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Më poshtë do të gjeni një listë të të mirave që i vijnë organizmin dhe shëndetit nga konsumimi i dy vezëve në ditë.

Truri gjendet nën mbrojtjen e kolinës

Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënien e kujtesës.

Shikimi ruhet falë luteinës

Vezët e pulave janë të pasura me luteinë. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme.

Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalçium

Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaji peshku ose të konsumojë një vezë e zier, gjasat janë të preferojë këtë të fundit. Sidomos në qoftë se ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dy rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke i ushqyer pulat në mënyra të veçanta. Vitamina D ndihmon kalçiumin për t’u absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët.

Vitamina B mbron lëkurën, flokët dhe mëlçinë

Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë në forcimin e flokëve dhe lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia.

Filloni të humbni peshë

Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezët për mëngjes, humbni peshë dy herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë të gjatë, duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimit të konsumuar brenda një dite.

Proçesi i plakjes ngadalësohet

Kjo është e dukshme nga hulumtimi i kryer nga shkencëtarët hollandezë. Në 87% të grave nga 35 deri 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën dhe lëkura u pastrua. Te meshkujt, rrudhat rreth syve u zbutën dukshëm.