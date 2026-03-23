SUV-i i ri elektrik i Volkswagen drejt debutimit zyrtar – zbulohen detaje

Debutimi zyrtar i Volkswagen ID. Cross, SUV-it të ri të vogël të prodhuesit gjerman të veturave, po afrohet, me lansimin e tij të planifikuar për vjeshtën e vitit 2026.
Deri më tani, e kemi parë vetëm si koncept; këtë javë, u shfaq në formë pothuajse prodhimi, por – duke ndjekur një praktikë tashmë të mirënjohur të Grupit Volkswagen – ende i kamufluar.
Ky model është një pjesë e rëndësishme e strategjisë elektrike të markës dhe futet në kategorinë e SUV-ve subkompakte (segmenti B), një nga segmentet më të njohura në Evropë.
Volkswagen ID. Cross është në thelb homologu elektrik i T-Cross.
Dallimi i madh është platforma: ID. Cross është ndërtuar në MEB+, ashtu si ID. Polo dhe veturat e vogla elektrike të Grupit.
Siç u përmend, Volkswagen ID. Cross do të mbërrijë në Evropë në vjeshtë me një çmim fillestar prej rreth 28,000 euros dhe në tre versione: Trend, Life dhe Style.