Suzuki Swift arrin 10 milionë njësi të shitura në mbarë botën

Suzuki ka njoftuar se ka arritur një pikë kthese të rëndësishme – 10 milionë njësi të modelit Swift janë shitur globalisht.
Ky model filloi rrugëtimin global nën këtë emër në vitin 2004.
Edhe pse kishte lindur shumë më herët me emrin Cultus, emri Swift u përdor si një nga disa emra për eksport në tregje të caktuara. Madje edhe ne në ish-Jugosllavi nisëm ta importojmë në fund të viteve ’80 pikërisht me emrin Swift.
Megjithatë, rrugëtimi zyrtar global nën këtë emër tërheqës dhe të suksesshëm filloi në nëntor të vitit 2004 në Japoni. Katër muaj më vonë, Swift nisi të montohej edhe në fabrikën hungareze në Győr, e më pas edhe në Indi, Kinë, Pakistan dhe Ganë.
Gjatë kësaj kohe, Suzuki Swift ka arritur të shitet në më shumë se 170 vende dhe tani ka kapur pikën e rëndësishme prej 10 milionë njësive të shitura në mbarë botën. Kjo arritje është realizuar 20 vjet e 8 muaj pas debutimit të gjeneratës së parë të Swiftit.
Sipas të dhënave të ofruara nga marka aziatike, 60 për qind e të gjithë Swift-ëve të prodhuar ndonjëherë janë shitur në Indi, 14 për qind në Evropë, 8 për qind në Japoni dhe 18 për qind në tregje të tjera. Në Indi janë shitur rreth gjashtë milionë njësi që nga viti 2005.