Sveçla thotë se ekzistojnë dëshmitë që Serbia e organizoi sulmin në Banjskë

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, gjatë konferencës për media ka bërë të ditur se do të paraqes dëshmi të reja, që dëshmojnë se në sulmin e 24 shtatorit janë përfshirë strukturat e shtetit serb.

Sveçla tha se në tentimin e aneksimit të veriut të Kosovës ka bërë pjesë presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ministri i Mbrojtjes së Serbisë dhe shefi i komandës së ushtrisë së Serbisë.

“Në këtë tentim aneksimi të veriut të Kosovës janë angazhuar drejtpërsëdrejti presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ministri i Mbrojtjes së Serbisë, Millosh Vuçeviq dhe shefi i komandës së ushtrisë së Serbisë”, tha Sveçla.

Tutje, ai tha se dhe sot është gjetur armatim në zonën rreth fshatit Bansjkë.

“Pamjet që do t’i publikojmë janë dëshmi e gjallë e angazhimit të strukturave ushtarake dhe shtetërore në këtë organizim. Dje dhe sot ne kemi gjetur sasi të tjera të armatimit në zonën ku vazhdon operacioni”, tha ai, përcjell teve1.info

Ministri deklaroi se përgatitjet e sulmit janë bërë në bazën e trajnimeve ushtarake që gjendet afër Kopaunikut.

“Serbia dhe Aleksandër Vuçiq në vazhdimësi u përpoqën të thonë që ata nuk kanë të bëjnë asgjë me këtë sulm, por faktet që do të publikohen do të dëshmojnë që trajnimet, përgatitjet dhe ushtrimet e këtij grupi në bazën e trajnimeve ushtarake në … afër Jakodinës si dhe në Kopaunik”, tha ministri.

Sipas Sveçlës, të gjitha këto dëshmi janë siguruar nga dronet që janë konfiskuar.

“Të gjitha këto pamje të përgatitura janë siguruar nga dronet e grupit terrorist që kemi konfiskuar, të cilët edhe keni pasur mundësi t’i shihni. Shteti kriminal i Serbisë, ish ministri i propagandës së Millosheviqit tash presidenti Aleksandër Vuçiq pas dështimit të aneksimit të veriut, po dështon edhe në manipulime se ata nuk kanë qenë të përfshirë në këtë organizim terrorist”.

Përfund, ministri ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që Serbia të marrë dënimin e merituar dhe të sanksionohet.

“Tash kur provat janë evidente është e domosdoshme dënimi dhe sanksionimi i këtij sulmi terrorist të Serbisë nga ana e faktorit ndërkombëtar”, përfundoi ministri.