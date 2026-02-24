Tajlanda pretendon se Kamboxhia ka shkelur armëpushimin

Ushtria tajlandeze pretendoi sot se Kamboxhia lëshoi një granatë në zonën Phlan Hin Paet Kon të provincës Sisaket pranë një pike patrullimi tajlandez, duke “shkelur” armëpushimin midis dy palëve, transmeton Anadolu.
“Tajlanda u kundërpërgjigj sipas rregullave të angazhimit. Asnjë personel tajlandez nuk u lëndua”, tha ushtria në një deklaratë në platformën sociale amerikane Facebook.
Zëdhënësi i ushtrisë tajlandeze, gjeneralmajori Winthai Suvari tha se personeli tajlandez po kryente një patrullim rutinë në mëngjes kur ndodhi incidenti. Pala tajlandeze u kundërpërgjigj duke lëshuar një granatëhedhës M79 në drejtimin nga i cili u qëllua, shtoi ai.
Winthai tha se veprimi i palës kamboxhiane “shkel” marrëveshjen e armëpushimit midis dy palëve. Nuk pati reagim të menjëhershëm nga Kamboxhia për incidentin.
Një armëpushim midis dy vendeve u vendos më 27 dhjetor pas 20 ditësh përleshjesh kufitare që vranë të paktën 99 persona, përfshirë civilë.