Taktikat e rekrutimit të Kremlinit: egjiptianë, në vijat e frontit në Ukrainë

Rusia ka qenë prej kohësh një destinacion i preferuar për studentët nga e gjithë Afrika që kërkojnë arsim të lartë të përballueshëm.
Në vitin 2023, Rusia vlerësoi se kishte 32,000 studentë nga Lindja e Mesme që jetonin në vend, pothuajse gjysma e tyre egjiptianë.
Nour, një ish-student mjekësie, thotë se kishte një vizë të vlefshme në kohën e ofertës.
“Por erdhi policia dhe më arrestoi për një muaj. Që në fillim, më ofruan të bashkohesha me ushtrinë, por unë refuzova. Në burg janë studentët ose të huajt të cilëve iu ofrua e njëjta marrëveshje – të bashkoheshin me ushtrinë”.
Për shkak se refuzoi, ai u largua menjëherë nga Rusia, por iu ndalua hyrja në të për gjashtë vjet.
Para luftës, vendi ishte një destinacion i dëshirueshëm për studentët e huaj, veçanërisht nga Lindja e Mesme.
Një i ri nga Kajro kërkoi kushëririn e tij për muaj të tërë përmes grupeve në Facebook.
“Ai iu bashkua ushtrisë ruse dhe që atëherë nuk kemi dëgjuar më prej tij”, tha ai për kushëririn e tij, Mohammedin, i cili u zhduk në vitin 2023. Ai u rekrutua në ushtri për 6,000 dollarë dhe shtetësi ruse.
Një egjiptian që luftoi në front me Mohammedin tha se dinte diçka.
“Ushtari erdhi pasi nënshkroi kontratën dhe u transferua në front. Një dron sulmoi tendën e tij, këmba, veshkat dhe shputa e tij u dëmtuan rëndë. Ushtria ukrainase erdhi, e çoi në spital, ku vdiq“, tha kushëriri, identiteti i të cilit është i njohur për France24.
Pas videove në mediat sociale, historia fitoi gjithnjë e më shumë prova se studentët egjiptianë janë në front. Një video me më shumë se 300,000 shikime shkaktoi zemërim të vërtetë. Nëna e një të riu foli me djalin e saj i cili është rob lufte në Ukrainë dhe ushtarët regjistruan një bisedë video me nënën e tij.
“Nuk e di se si do të përfundojë kjo,” i tha ajo, të cilës ai iu përgjigj se donte të kthehej në shtëpi.
“Ai mund të burgoset përgjithmonë ose të lirohet. Nëse vjen ndonjëherë, do të arrestohet në Egjipt,” tha Nourhan al-Sheik, një profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Egjipti.
“Rusët gjithmonë kanë pasur zakon të rekrutojnë shtetas të huaj për të bërë ‘punë të ndyra’. Në thelb, ata nuk duan të kenë problem me opinionin publik në Rusi, kështu që nëse këta të rinj vdesin, kujt i intereson,” shpjegoi al-Sheik.
Madje është raportuar se të burgosurit egjiptianë në Rusi po shantazhohen – po detyrohen të shkojnë në vijën e frontit ose po përballen me dëbim nga vendi. Sipas mediave egjiptiane, 25 mercenarë egjiptianë janë vrarë që nga fillimi i luftës. /tesheshi