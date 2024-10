Tani e dimë datën e prezantimit të veçorisë më të përfolur të iPhone 16

Megjithëse iPhone 16 është në shitje në të gjithë botën, përdoruesit janë ende duke pritur për veçorinë e tij më të përfolur: Apple Intelligence.

Mark Gurman nga Bloomberg tani ka dhënë një datë të qartë se kur do të fillojnë të shfaqen funksionet e AI të Apple: 28 tetor.

Dhe, sipas Gurman, faza e parë e Apple Intelligence do të përmbajë veçori shumë të kufizuara.

Bëhet e ditur se më 28 tetor, Apple Intelligence do të publikohet për publikun e gjerë me vetëm një veçori kryesore të konfirmuar: përmbledhjet e njoftimeve, shkruajnë mediat e huaja.

Gurman thotë se faza e dytë, e cila do të nisë së bashku me iOS 18.2, do të përfshijë integrimin ChatGPT dhe gjeneratën Genmoji.

Në rast se nuk jeni në dijeni, e para do të ndihmojë në rritjen e prakticitetit dhe e dyta do t’ju lejojë të bëni emoji të personalizuar duke përdorur AI të gjenerimit të imazheve.

Ndryshimi më i madh – një Siri krejtësisht i ri që mund të kontrollojë drejtpërdrejt aplikacionet tuaja – nuk do të dalë deri në iOS 18.4 në mars të vitit të ardhshëm sipas Gurman.

I konsideruar shpesh si asistenti më i keq i telefonave, Siri po i nënshtrohet një ridizajnimi që do ta bëjë atë plotësisht ndryshe.

Siri do të jetë në gjendje të ndërlidhet me aplikacionet në telefonin tuaj për të kryer veprimet që mund t’i kërkoni.

Gjithashtu do të jetë në gjendje të kuptojë të dhënat tuaja personale për t’iu përgjigjur pyetjeve ose për të gjetur foto dhe video specifike.