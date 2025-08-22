Tarifat e Trumpit i kanë kushtuar Volkswagen 1.5 miliardë dollarë

Grupi Volkswagen ka raportuar rezultatet financiare të tremujorit të dytë dhe ky nuk është një lajm i mirë.
Fitimet operative nga prilli deri në qershor ranë me një shifër marramendëse prej 29.4%, me prodhuesin e automjeteve që përballet me presion në rritje nga tarifat e reja të SHBA-së.
Ato i kanë kushtuar kompanisë 1.3 miliardë euro gjatë gjashtë muajve të parë të vitit.
Gjigandi i automobilave po përballet me disa pengesa përveç tarifave, duke përfshirë rritjen e konkurrencës në Kinë dhe pasigurinë rregullatore, ndërsa përpiqet të ulë kostot.
Shitjet e Porsche ranë me 6.0% gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, ndërsa shitjet e Audi ranë me 5.9% gjatë së njëjtës periudhë.
Megjithatë, shitjet e përgjithshme për grupin u rritën me 0.5%, duke u rritur nga 4.34 në 4.36 milionë automjete.
Pavarësisht shitjeve të qëndrueshme, Grupi VW është i etur të zbatojë masat e tij të uljes së kostove, pasi supozon se tarifat nuk janë të përkohshme.
Prodhuesi i automjeteve tha se pret që tarifa prej 27.5% të mbetet për pjesën tjetër të vitit, duke ulur fitimet e kompanisë.
Arno Antlitz, Drejtori Financiar dhe Operacional i Grupit VW, tha se tarifat dhe kostot e ristrukturimit kanë pasur një “ndikim negativ”.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërcënuar të rrisë tarifat për Evropën në 30%, por prodhuesi i automjeteve shpreson që Bashkimi Evropian dhe SHBA do të arrijnë një marrëveshje që mund t’i ulë ato në 10 deri në 15%.
Trump kohët e fundit arriti një marrëveshje me Japoninë për të ulur tarifën e propozuar nga 25 në 15%, kështu që një normë më e ulët për Evropën është e mundur.
Megjithatë, deri atëherë, Grupi VW dhe prodhues të tjerë të automjeteve po zbulojnë se sa po u kushtojnë tarifat.
General Motors tha se tarifat shtesë i kanë kushtuar 1.1 miliardë dollarë, ndërsa Stellantis raportoi se ato i kanë kushtuar kompanisë 300 milionë dollarë.