Tavë me pulë dhe kërpudha, mbuluar me shtresë brumi

PËRBËRËSIT: 1 lugë gjelle vaj vegjetal, 8 kofshë pule pa kocka dhe pa lëkurë, 8 shirita pançetë, të prera në copa të mëdha, 1 qepë e prerë në feta, 250 g kërpudha, 1 grusht trumzë, 2 lugë gjelle miell i thjeshtë, 400 ml lëng pule, 200 ml qumësht, 500 g petë sfoliatë dhe 1 vezë e rrahur.

PËRGATITJA: Ngrohni vajin në një tigan të madh që nuk ngjit. I rregullojmë kofshët e pulës dhe i skuqim për 5-8 minuta derisa të marrin ngjyrë kafe të artë, duke i kthyer herë pas here. Mund t’ju duhet ta bëni këtë në dy grupe, në varësi të madhësisë së tiganit tuaj. Vendosni pulën në një pjatë dhe vendosni copat e proshutës në tigan.

Skuqini për 5 minuta. Shtoni qepën, kërpudhat dhe degëzat e trumzës, më pas skuqini në zjarr të fortë për 3 minuta të tjera derisa qepët të fillojnë të marrin ngjyrë. Hidheni miellin në tigan dhe gatuajeni, duke e trazuar, për 1 min. Me tiganin jashtë zjarrit, përzieni gradualisht lëngun e pulës, më pas qumështin, më pas shtoni pulën përsëri në tigan. lëreni të vlojë, më pas ziejini për 30 minuta. Hidhni mbushjen në një pjatë të madhe byreku ose enë pjekjeje (rreth 20 x 30 cm) dhe lëreni të ftohet.

Nxehni furrën në 220C. Në një sipërfaqe të lyer me miell, shtroni dhe hapni petën në trashësinë rreth 5 mm. Prisni nga një rrip të gjatë sa buzët e enës së byrekut nga të katërta anët e petës. Duke përdorur pak nga veza e rrahur, lyeni anët e tavës dhe fiksojini rripat mirë mbi to. Më pas ngrini pjesën tjetër të brumit, duke përdorur petzin për të ndihmuar dhe shtrojeni mbi tavë. Shtypni butësisht skajet me gishta dhe shkurtojini me një thikë të mprehtë. Lyejeni me furçë lehtë me vezë, më pas piqeni për 30 minuta ose derisa pasta të jetë skuqur dhe të ketë një ngjyrë kafe të artë të errët.

