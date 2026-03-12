Tavë me pulë, spinaq dhe angjinare

Nëse jeni duke kërkuar një ide të re për drekë ose darkë, kjo tavë me pulë, spinaq dhe argjinare është një nga recetat më të pëlqyera të momentit. Kombinimi i pulës së butë, djathit kremoz dhe perimeve e bën këtë pjatë shumë të shijshme, të ngopshme dhe perfekte për gjithë familjen. Kjo recetë është ideale edhe për ditët kur doni diçka të veçantë pa kaluar shumë kohë në kuzhinë.
Përbërësit
4 fileto pule
Spinaq i freskët i grirë
Argjinare të prera
Djathë kremoz
Djathë parmixhan i grirë
Djathë çedar ose djathë i fortë i bardhë
Hudhër e grirë
Lëng pule
Kripë dhe piper
Erëza sipas dëshirës
Si përgatitet
Fillimisht ngrohni furrën dhe vendosni filetot e pulës në një tavë pjekjeje. Në një tas përzieni djathin kremoz me hudhrën, spinaqin dhe artiçoket, më pas shtoni parmixhanin dhe djathin tjetër të grirë. Nëse masa është shumë e trashë, shtoni pak lëng pule që të bëhet më kremoze.
Përzierjen vendoseni sipër pulës dhe piqeni në furrë derisa mishi të jetë gatuar plotësisht dhe sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Rezultati është një tavë shumë e butë, kremoze dhe plot shije.