Të katër modelet e iPhone 16 thuhet se do të kenë çipa A18

Vitin e kaluar Apple lansoi iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus me çipin A16 Bionic, dhe iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max me A17 Pro, duke prezantuar edhe më shumë diferencim midis modeleve Pro dhe jo Pro.

Kjo nuk u prit shumë mirë dhe rezulton të jetë një veprim veçanërisht i jashtëzakonshëm tani, kur mendoni se vetëm iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max mbështesin Apple Intelligence, pikërisht për shkak të çipave.

Lajmi i mirë është se duket se Apple nuk do të bëjë të njëjtën gjë këtë vit.

Kjo për faktin se sipas informatave, të katër modelet e iPhone 16 do të mundësohen nga një çip A18.

Vlerësohet se do të kishte kuptim që të katër modelet e iPhone 16 dhe një iPhone SE e ardhshme të kenë të njëjtin çip A18 për shkak të veçorive të Apple Intelligence të vendosura për të debutuar në iOS 18.

Apple Intelligence kërkon një çip me fuqi të lartë që funksionet e AI të funksionojnë.

Në këtë kohë, vetëm iPhone 15 Pro dhe Pro Max janë në gjendje të përdorin Apple Intelligence, dhe Apple ka të ngjarë të dëshirojë të sigurohet që të gjitha pajisjet e ardhshme të kenë fuqinë e nevojshme për mësimin e makinerive dhe detyrat e inteligjencës artificiale.