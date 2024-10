Të paktën 15 të vr’arë në su’lmet më të fundit iz’raelite në Liban

Siç u raportua më herët, Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se të paktën 15 njerëz u vranë në sulmet izraelite në dy zona në veri të vendit dhe një në jug të kryeqytetit.

Ministria tha se nëntë persona u vranë dhe 15 u plagosën në një “sulm armik izraelit” në fshatin Maaysrah, që ndodhet në veri të Bejrutit. Ministria raportoi gjithashtu dy të vrarë, katër të plagosur dhe “pjesë trupi” të paidentifikuara të gjetura pas një sulmi izraelit në Deir Bella, pranë qytetit verior libanez të Batroun.

Katër persona u vranë dhe 18 u plagosën në një sulm në Barja, në jug të Bejrutit.

Izraeli goditi gjithashtu qytetin jugor të Nabatieh, ku u raportuan tetë të plagosur. Ekipet e shpëtimit po vlerësonin gjatë natës numrin aktual të viktimave nga sulmi dhe një zjarr masiv që shpërtheu pas sulmit ajror.

Central Nabatieh in ruins, many childhood and family memories under this rubble, my father was laid to rest there. I am lost for words, this is barbaric … pic.twitter.com/eFSKqx1i4L

— Mohanad Hage Ali ~ مهند الحاج علي (@MohanadHageAli) October 12, 2024