Të paktën 16 palestinezë janë vrarë në sulme izraelite në Rripin e Gazës që nga agimi, sipas burimeve mjekësore për Al Jazeera Arabic. Pesë prej viktimave u qëlluan për vdekje nga forcat izraelite ndërsa prisnin ndihma në zonat qendrore dhe jugore të Gazës.
