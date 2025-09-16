Të paktën 89 të vrarë në Gaza nga sulmet izraelite

Burime spitalore në Gaza njoftojnë se të paktën 89 persona janë vrarë nga sulmet izraelite që prej orëve të para të mëngjesit. Shumica e viktimave, 79, u raportuan në qytetin e Gazës, ku trupat izraelite kanë nisur pushtimin tokësor. /mesazhi
