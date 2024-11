Të shijshme dhe tejet ushqyese, 6 frutat e vjeshtës që patjetër duhet t’i keni në tryezë

Ardhja e vjeshtës sjell me vete diçka magjike: rroba të ngrohta, gjethe që bien nga pemët dhe sigurisht, frutat e mrekullueshme të vjeshtës.

Vera mund të jetë e mbushur me shalqinj të freskët dhe pjeshkë me lëng, por vjeshta ka “yjet” e veta që janë jo vetëm të shijshme, por edhe tejet ushqyese. Le t’i hedhim një sy frutave më të pëlqyera të kësaj stine.

Mollët

Fruti më i mirë i vjeshtës! Pavarësisht nëse i hani të gjalla ose i bëni kek të ngrohtë me mollë, mollët janë plot shije dhe vitamina. Ato janë të larta në fibra dhe vitaminë C dhe kanë kaq shumë varietete. Molla e freskët dhe e ëmbël kombinohet në mënyrë perfekte me mjaltë apo edhe kanellë, për pak më shumë aromë vjeshte.

Dardha

Dardhat nuk janë thjesht të ëmbla, ato janë lumturi vjeshte! Të lëngshme dhe me teksturë prej kadifeje, janë ideale për ushqime, por edhe për t’i futur në sallata apo ëmbëlsira. Bëjnë shoqëri perfekte me djathërat, nëse dëshironi të bëni një kombinim mbresëlënës dhe të shijshëm.

Shegët

Shega është fruti simbol i begatisë dhe fatit të mirë dhe kur vjen vjeshta. Sporet e tij të kuqërremta janë një thesar i pastër, plot me antioksidantë, vitamina dhe një shije unike, freskuese. Provojini në sallata, kos ose hani të thjeshta dhe do të kuptoni pse ky frut është kaq i veçantë.

Ftua

Ftonjtë janë “perlë e fshehur” e vjeshtës. Edhe pse nuk janë aq të njohura sa mollët dhe dardhat, kur i gatuani, zbulojnë të gjithë ëmbëlsinë e tyre. Bëni reçel ose piqini në furrë me pak mjaltë dhe kanellë, kuzhina juaj do të ketë erë vjeshte!

Rrushi

Mund ta mendojmë rrushin si një frut veror, por rrushi i fundit i vitit mblidhet në vjeshtë dhe ka një ëmbëlsi të veçantë. Pavarësisht nëse i hani ato të thjeshta, ose i vendosni në ëmbëlsira apo sallata, ato janë plot me vitamina dhe antioksidantë. Dhe, sigurisht, të mos harrojmë verën, produktin përfundimtar të rrushit!

Gështenjat

OK, gështenjat nuk janë tamam një frut, por nuk mund t’i lëmë jashtë listës! Pjekja e gështenjave në zjarr është një nga përvojat më tipike të vjeshtës. Plot fibra dhe të pasura me vitamina B, gështenjat janë të shëndetshme dhe absolutisht të shijshme.